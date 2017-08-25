ألمانيا: تركيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي تحت حكم أردوغان

قال زيجمار #جابرييل وزير الخارجية الألماني اليوم الخميس إن #تركيا لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس طيب #إردوغان متهما إياه بأنه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد.



جاءت تصريحات جابرييل في مقابلة مع صحيفة بيلد واسعة الانتشار ومن المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعدما حث أردوغان #الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الشهر القادم.



وقال جابرييل "من الواضح أنه في هذه الحالة .. لن تصبح تركيا أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي".



وأضاف "ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وأردوغان يهرولان بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوروبا".



وانتقد زعماء الاتحاد حملة أردوغان على المعارضة قبل وبعد انقلاب عسكري فاشل عليه في يوليو/تموز من العام الماضي. وتوقفت محادثات الانضمام إلى الاتحاد فعليا برغم أن تركيا لا تزال مرشحة للعضوية.