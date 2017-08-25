أوروبا تعيش هاجس الإرهاب بعد حادثة برشلونة

حالة قلق تخيم على عدة دول #أوروبية جراء الهجمات #الإرهابية التي استهدفت بعضَها، ورغم تشديد الشرطة الكاتالونية إجراءاتها الأمنية إلا أن التوتر والقلق مازال يخيم على السكان.

يقول أحد المواطنين: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، فالتهديدات الإرهابية لا يمكن إيقافها بنشر المزيد من العناصر الأمنية وإقامة الحواجز، أشعر دائما بالخطر" .

مشهد الهلع هذا يتكرر في مدن أوروبية عدة، ففي مدينة روتردام الهولندية كثفت القوات الأمنية تواجدها في المكان بعد أن عثرت على إسباني بحوزته اسطوانتي غاز اشتبهت بنيته تفجيريهما داخل حفل موسيقي.

أما في مدينة مرسيليا الفرنسية فلا يختلف السيناريو كثيرا سيما بعد أن صدمت سيارة موقف حافلات ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

حالة الهلع التي تعيشها هذه المدن وغيرها، عبر عنها مسؤولون أوربيون في وقت سابق خاصة بعد عودة العديد من المتطرفين إلى بلدانهم من الشرق الأوسط مع اشتداد المعارك ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق .

