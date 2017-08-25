هجوم إرهابي في بروكسيل.. ومقتل حامل سكين هاجم جنوداً

أعلنت النيابة العامة البلجيكية "وفاة" منفذ الهجوم "الإرهابي" في بروكسل، حيث أطلق جنود بلجيكيون النار على رجل هاجمهم بسكين في العاصمة بروكسل مساء الجمعة. وقال متحدث باسم سلطات الادعاء "بناء على الهوية التي لدينا الآن فهو رجل في الثلاثين من عمره ومن غير المعروف أن له أنشطة إرهابية".

وقال الادعاء الاتحادي البلجيكي إنه يتعامل مع الحادث باعتباره محاولة قتل إرهابية. وقالت متحدثة باسم الادعاء إن الرجل صاح مرتين "الله أكبر" خلال الهجوم. وأوضحت أن واحدا فقط من الجنديين أصيب بجروح "طفيفة"، مشيرة إلى أن النيابة العامة الفدرالية فتحت تحقيقا في "محاولة قتل في سياق إرهابي".

ووقع الحادث بعيد الساعة 20,00 (18,00 ت غ) في جادة بوسط بروكسل قرب ساحة #غراند بلاس الشهير في وسط العاصمة.

وفور وقوع الهجوم انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وفرضت طوقا أمنيا حول المكان، وإثر الهجوم قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل #ميشال في تغريدة "كل دعمنا لجنودنا. أجهزتنا الأمنية تبقى يقظة. نتابع الوضع عن كثب" مع خلية الازمة.

وبالتزامن، وقع حادث طعن آخر في #بريطانيا ، حيث قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت رجلا مسلحا بسكين بعدما أصاب اثنين من عناصرها بجروح طفيفة خارج قصر #باكينغهام ، مقر إقامة الملكة اليزابيث الثانية في لندن.