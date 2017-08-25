مقتل 13 من ميليشيات حزب الله في القلمون الغربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية الخميس بأن ميليشيا حزب الله شيعت جثث 13 من مقاتليها، الذين لقوا حتفهم خلال المعارك التي يخوضها حزب الله وجيش النظام في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

وبحسب المصادر فإن غالبية القتلى من قرى وبلدات الجنوب اللبناني.

يأتي هذا قبل أن يقر الأمين العام لميليشيا #حزب_الله اللبناني حسن نصر الله ببوادر صفقة مع #داعش . حيث قال في خطاب ألقاه مساء الخميس إن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق هدنة مع داعش بدأت بالتوازي مع القتال، لكن الأرجحية هي للعمل العسكري.



وأضاف أن جماعته سيطرت على معظم جيوب داعش على الجانب السوري من الحدود مع #لبنان في هجوم مشترك مع قوات النظام السوري.