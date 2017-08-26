أميركا.. اتهام داعية إسلامي بتجنيد مقاتلين لداعش

اتهم ممثلو #ادعاء في #نيويورك داعية من #جامايكا بالسعي إلى تجنيد مقاتلين للانضمام إلى تنظيم #داعش.

وألقي القبض على الشيخ عبد الله #الفيصل (53 عاما)، الجمعة، في جامايكا. وفي نفس اليوم قال مصدر أميركي بجهات إنفاذ القانون إن سلطات نيويورك ستسعى إلى تسلمه حتى يواجه الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة مانهاتن العليا.

وولد الفيصل في سانت جيمس في جامايكا باسم وليام فورست وأدين في بريطانيا عام 2003 بالتحريض على القتل وقضى عقوبة بالسجن. ورحلته السلطات إلى جامايكا في 2007 بعد الإفراج عنه.

وقال سايرس فانس مدعي منطقة #مانهاتن، الجمعة، إن الفيصل استغل محاضراته وموقعه الإلكتروني وتسجيلات الفيديو في تحريض أتباعه على الانضمام لتنظيم داعش الذي تصنفه السلطات الأميركية تنظيما إرهابيا.

وأضاف في بيان "ولأن المتهم زعيم لديه كاريزما، كان عدد ممن أدينوا بالإرهاب أو المشتبه بضلوعهم فيه يستشهدون بأقواله في نيويورك ولندن وغيرهما".

وقال ممثلو ادعاء إن الفيصل بدأ منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 في التواصل من جامايكا مع عميل سري بشرطة نيويورك. وأضافوا أنه حث العميل على الاطلاع على دعاية تروج لتنظيم داعش على الإنترنت، كما عرض مساعدته في السفر إلى الشرق الأوسط للقتال مع التنظيم المتشدد.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن أفرادا في شرطة نيويورك سافروا بالفعل إلى #الشرق_الأوسط وبمجرد وصولهم جعلهم الفيصل يتواصلون مع شخص في مدينة #الرقة السورية. والفيصل متهم بالتحريض أو تقديم الدعم لعمل من أعمال الإرهاب.