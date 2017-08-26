شاهد مهاجم بروكسل "الصومالي" صريعاً دون حراك

أظهر فيديو صوّره شاهد عيان كان حاضراً مساء الجمعة، لحادث طعن 3 جنود بلجيكيين في #بروكسيل ، المهاجم صريعاً على الأرض دون حراك.

وبعد ساعات على الهجوم أعلنت الشرطة أن المهاجم قتل بعيد نقله إلى المستشفى.

إلى ذلك، كشفت النيابة الاتحادية في بيان لها السبت أن الرجل بلجيكي من أصل صومالي ولا سوابق له على صلة بأعمال إرهابية.

وأضافت أن المهاجم المولود في 1987، كان يمتلك منزلا في بورغ، شمال غرب #بلجيكا ، وقد أجريت فيه عملية دهم وتفتيش خلال الليل. وفتحت تحقيقا حول "محاولة قتل إرهابية".

تفاصيل الهجوم.. سكين وسلاح وهمي

وأفادت التفاصيل التي قدمها المحققون، أن المهاجم الذي كان مسلحا بسكين "هاجم من الخلف" العسكريين الثلاثة في وسط بروكسل "وطعنهم" بسكين "وهو يهتف الله أكبر". عندئذ رد أحد العسكريين بإطلاق النار.

وقالت النيابة إن "الرجل قد أصيب مرتين وتوفي بعد قليل في المستشفى متأثراً بجروحه"، موضحة أن المهاجم كان يحمل بالإضافة إلى السكين "سلاحا ناريا وهمياً ومصحفين".

وأضافت أن "الرجل وصل إلى بلجيكا في 2004 وحصل على الجنسية البلجيكية في 2015".

وأوضحت النيابة الاتحادية التي استعانت بقاضي تحقيق في بروكسل متخصص بشؤون الإرهاب، أنه "لم يكن معروفا بأعمال إرهابية، بل بحادثة ضرب والتسبب بجروح في شباط/فبراير 2017".

يذكر أن الهجوم وقع بعيد الساعة 20,00 (18,00 ت غ) في جادة بوسط العاصمة البلجيكية، على مقربة من الساحة الكبرى، إحدى المناطق "الحساسة" التي يقوم فيها عسكريون مسلحون بدوريات، بسبب التهديد الإرهابي في بلجيكا. وتم تعزيز هذا الحضور بعد اعتداءات 22 آذار/مارس 2016 التي أسفرت عن 32 قتيلا في العاصمة البلجيكية.

ومساء الجمعة نفسه، ألقي القبض على رجل في لندن بعدما أصاب بجروح عناصر من الشرطة أمام قصر باكينغهام. وذكرت الشرطة أنه اعتقل في إطار القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب.

ووقع الهجومان في إطار تزايد الاعتداءات الجهادية في أوروبا، وفيما تنظم تظاهرة كبيرة من أجل السلام السبت في إسبانيا، بعد أسبوع على اعتداءي برشلونة وكامبريلس اللذين أسفرا عن 15 قتيلا وأكثر من 120 جريحا.