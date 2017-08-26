طعن بسكين قرب قصر باكينغهام في لندن.. وتوقيف الفاعل

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت مساء الجمعة، الرجل المسلح بسكين بعدما أصاب اثنين من عناصرها بجروح طفيفة خارج قصر باكينغهام، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن "محققي قيادة شرطة مكافحة الإرهاب يحققون الآن في الحادث الذي وقع بالقرب من قصر باكينغهام"، مقر إقامة الملكة اليزابيث الثانية في# لندن.

وأضافت أن "الرجل أوقف قرابة الساعة 20:35 (19:35 ت غ) من قبل عناصر الشرطة خارج قصر باكينغهام وبحوزته سكين. لقد أصيب شرطيان بجروح طفيفة في ذراعيهما". وقالت إن الشرطيين الجريحين تلقيا العلاج في موقع الهجوم ولم تستدع إصابتهما نقلهما إلى المستشفى.

كما لفتت إلى أن الفاعل في العشرينات من العمر، وقد أوقف سيارته قرب آلية للشرطة خارج "دوار" the Mall القريب من قصر باكينغهام، فلمح الشرطيان ما يشبه السيف في يده، وتوجها لاعتقاله.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن الملكة لم تكن في القصر حينها بل في سكوتلندا.

إلى ذلك، قال شهود عيان في تغريدات على تويتر إن المهاجم كان مسلحا بسيف، ونشروا تسجيلات فيديو ظهر فيها عدد كبير من سيارات الشرطة أمام قصر #باكينغهام الذي أغلقت كل الطرقات المؤدية إليه.