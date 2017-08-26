فيديو جديد لحادث الدهس في برشلونة.. ذعر ومارة يفرون

أظهر تسجيل جديد التقطته كاميرا أمنية مشاهد جديدة لحادث الدهس الذي وقع في برشلونة الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل 13 شخصاً.

وبدا في الفيديو المارة وهم يهرولون بصعوبة لتفادي سيارة الفان البيضاء التي انطلقت باتجاههم في بولفار لاس رامبلاس يوم السابع عشر من أغسطس. وظهر المارة في حالة هلع وهم يحاولون الاحتماء بواجهة متجر.

يذكر أن 13 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم وأصيب أكثر من 100 آخرين في أدمى هجوم بإسبانيا منذ أكثر من عشرة أعوام. وتوفي اثنان آخران خلال هروب السائق وفي هجوم آخر ببلدة كامبريلس.

وكان فيديو آخر سرب قبل أيام، أظهر عددا من شبان خلية برشلونة الإرهابية وهم يتزودون ببعض الحاجيات في محطة للوقود.

يذكر أن مخطط خلية برشلونة المؤلفة من (12 مغربيا)، كان على ما رشح من معلومات بحسب الشرطة، أكثر دموية، وكان ينوي قتل مئات الأشخاص.