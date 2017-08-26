كوبا تندد بالعقوبات الأميركية على فنزويلا

نددت #كوبا بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على #فنزويلا ودعت أميركا الجنوبية إلى الدفاع عن مبادئ "منطقة السلام" التي توافقت في شأنها دول المنطقة في 2014.

وقال نائب وزير الخارجية الكوبي ابيلاردو مورينو في تصريحات نقلتها صحيفة "جوفنتود ريبيلدي" السبت، إن "كوبا تدين بشدة القرار الذي وقعه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب (الجمعة) والذي يفرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة وأكثر شدة" على فنزويلا.

وأكد مورينو أن هافانا ترفض "الإجراءات الظالمة والأحادية الجانب والتعسفية وغير القانونية المتواصلة، والتي تنتهك القانون الدولي بحق الحكومة الدستورية برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو".

وفرض البيت الأبيض، الجمعة، عقوبات مالية جديدة على فنزويلا تهدف، خصوصا إلى الحد من إمكان حصول نظام الرئيس مادورو على رؤوس أموال أجنبية يحتاج إليها بشدة.

ووقع الرئيس الأميركي مرسوما ينص على حظر شراء أي سندات خزينة جديدة تصدرها حكومة فنزويلا أو شركتها الوطنية النفطية.

وأضاف مورينو أنه فضلا عن التدابير الجديدة "ثمة تأكيد مفاده أن أي عمل عسكري ليس مقررا في مستقبل قريب ضد هذه الأمة الصديقة. هل هذا يعني أن علينا توقع حصول ذلك لاحقا؟".

واعتبر أن "على قارتنا الأميركية ألا تنسى تاريخها. من الواجب الدفاع بحزم عن المبادئ الواردة في إعلان أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي منطقة سلام" والذي تم تبنيه العام 2014 في هافانا خلال قمة لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وأنشئت هذه المجموعة في 2011 وتضم كل دول القارة الأميركية باستثناء الولايات المتحدة وكندا.

وفنزويلا شريك سياسي مهم لكوبا وثاني شريك تجاري لها بعد الصين.