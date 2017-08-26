كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ قصيرة المدى خلال 20 دقيقة

أعلنت #كوريا_الجنوبية والجيش الأميركي أن كوريا الشمالية أطلقت #صواريخ قصيرة المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، السبت، في الوقت الذي تجري فيه واشنطن و #سيول #مناورات_عسكرية سنوية مشتركة تراها بيونغ يانغ إعدادا للحرب.

وقالت قيادة #الجيش_الأميركي في المحيط الهادي إنها رصدت 3 صواريخ أطلقت على مدى 20 دقيقة. وأضافت أن الصواريخ كلها فشلت وانفجر أحدها تقريبا بعد إطلاقه مباشرة، وفشل الاثنان الآخران بعد إطلاقهما.

وقال مكتب رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أطلقت من إقليم كانجوون باتجاه الشمال الشرقي وقطعت نحو 250 كيلومترا وسقطت في البحر.

وأفادت قيادة الجيش الأميركي في #المحيط_الهادي إن الصواريخ لم تشكل تهديدا على البر الرئيسي الأميركي أو جزيرة #غوام في المحيط الهادي التي هددت كوريا الشمالية هذا الشهر بإحاطتها ببحر من النار.

وكان آخر اختبار صاروخي تجريه كوريا الشمالية في 28 يوليو/تموز الماضي عندما أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات ويعني ذلك أنه قد يصل إلى بعض مناطق البر الرئيسي الأميركي مما أثار مخاوف من نشوب صراع جديد على شبه الجزيرة الكورية.

وقال يوشيهيد سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، السبت، لم تصل إلى اليابان أو منطقتها الاقتصادية الخالصة ولم تشكل أي تهديد على سلامة البلاد.

ويجري الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي مناورات عسكرية دأبت كوريا الشمالية على وصفها بالاستعداد لغزوها. وتشمل المناورات محاكاة للحرب بأجهزة الكمبيوتر لاختبار الاستعداد وتستمر تلك المناورات حتى 31 أغسطس/ آب الجاري.