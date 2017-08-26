لبنان.. القبض على داعشي تلقى "مهام إرهابية" من الرقة

اعتقلت الأجهزة الأمنية في #لبنان، السبت، شخصاً ينتمي إلى داعش كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية. وأعلن الجيش اللبناني أنه اعتقل شخصاً متهماً بالتخطيط لشن هجمات ضد قواته.

وقال البيان العسكري إن الرجل أرسلته عناصر نشطة من #داعش في #سوريا لاغتيال ضابط كبير في الجيش، وإنه كان يراقب منزل الضابط.

وتابع البيان أن المشتبه به "عمل على تأمين الأسلحة والمتفجرات اللازمة لتنفيذ هذه العملية"، إضافة إلى هجمات ضد الجيش في قرى في شمال البلاد.

إلى ذلك، قال مصدر أمني، إن السلطات اعتقلت المشتبه به، وهو لبناني في قرية #وادي_خالد في شمال البلاد على الحدود مع سوريا.

وفي السنوات الماضية، نسبت هجمات في لبنان لتنظيم داعش الذي يسيطر على أراض في سوريا المجاورة، وعلى جيب آخذ في التقلص على الحدود المشتركة بين البلدين.

إلا أن #لبنان تجنب إلى حد كبير العنف الدائر في سوريا على مدى ست سنوات من الحرب التي تقاتل فيها ميليشيات حزب الله اللبناني إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد.

أوامر من الرقة

وقال الجيش اللبناني إن المعتقل تلقى أوامر من عناصر في داعش في مدينة #الرقة السورية التي استخدمها المتطرفون من قبل قاعدة لهم قبل أن يبدأوا في خسارة مناطق منها لصالح جماعات في المعارضة المسلحة تدعمها الولايات المتحدة.

كما تواصل المشتبه به مع عناصر من داعش متواجدين في جيب يقع في منطقة جبلية على الحدود السورية اللبنانية.

ومنذ الأسبوع الماضي، يشن الجيش اللبناني هجوما من جانبه من الحدود ضد جيب داعشي قرب بلدة #رأس_بعلبك في شمال شرق البلاد.