أميركا.. إلغاء جميع الرحلات بمطار هيوستن بسبب الفيضانات

علق مطار جورج بوش الدولي في مدينة هيوستن جميع رحلاته التجارية الأحد بعدما غمرت الفيضانات الطرقات المؤدية إليه، ما تسبب في زيادة العزلة على كبرى مدن ولاية تكساس.

وأعلن المطار الذي تنطلق منه أعداد كبيرة من الرحلات المتوجهة من الولايات المتحدة إلى المكسيك، عن إلغاء الرحلات عبر موقعه الإلكتروني وسط فيضانات كارثية في منطقة هيوستن بسبب مرور الإعصار "هارفي".

وكان مطار هوبي الدولي، ثاني مطار في المدينة، علق جميع الرحلات "بسبب المياه في المدارج".

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية الفدرالية الأميركية، قد حذرت الأحد، من أن تأثيرات الإعصار "هارفي" الذي تسبب بفيضانات كارثية في شرق تكساس وهيوستن، كبرى مدن الولاية، هي "الأسوأ" مشيرة إلى أن #الأحوال_الجوية الراهنة تعد "غير مسبوقة".

وكتبت مصلحة الأرصاد في تغريدة على "تويتر": "هذا الحدث غير مسبوق وكل تأثيراته لم يكن لها مثيل في السابق وتتجاوز كل ما شهدناه حتى الآن"، مضيفة "اتبعوا تعليمات المسؤولين لضمان السلامة".