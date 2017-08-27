إسرائيل: سنضغط على غوتيريس حول تسلح حزب الله

أعلنت إسرائيل على لسان وزارة خارجيتها أنها ستقوم بالضغط على الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس حول تسلح #حزب_الله اللبناني، وذلك خلال زيارته الأولى لفلسطين والأراضي المحتلة، مساء الأحد، للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.

وتأتي زيارة غوتيريس، التي تستمر حتى الأربعاء، قبل تصويت #مجلس_الأمن على تمديد مهمة قوة #الأمم_المتحدة المؤقتة في #لبنان في 30 من الشهر الحالي.

ووفقاً لنائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي فإن انتشار قوات حزب الله على طول #الحدود_اللبنانية_مع_إسرائيل سيكون قضية مركزية للغاية خلال زيارة غوتيريس.

وقالت إن عليه أن يدرك بأن منظمته تخاطر ليس فقط بفقدان مصداقيتها بل بتمويلها من أكبر وأهم قوة في العالم، مشيرة إلى الولايات المتحدة.