ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في برشلونة إلى 16

ارتفع عدد القتلى الذين قضوا إثر عملية الدهس التي وقعت في برشلونة الإسبانية منذ 10 أيام إلى 16 قتيلا.

يذكر أن السلطات قد أعلنت عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في أدمى هجوم بإسبانيا منذ أكثر من 10 أعوام. وتوفي اثنان آخران خلال هروب السائق.

وتبين لاحقا أن خلية برشلونة الإرهابية التي قامت بعملية الدهس مؤلفة من (12 مغربيا)، وانتشر فيديو قد سرب قبل أيام يظهر فيه عدد من شبان الخلية وهم يتزودون ببعض الحاجيات في محطة للوقود.

كما أن مخطط خلية برشلونة كان على ما رشح من معلومات بحسب الشرطة، أكثر دموية، وكان ينوي قتل مئات الأشخاص.