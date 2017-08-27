المشتبه به الرئيسي في هجوم فنلندا مغربي مولود عام 1994

أكدت #الشرطة_الفنلندية، الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة #توركو هذا الشهر هو مغربي طلب اللجوء عام 2016 ولكن اسمه ليس عبد الرحمن مشكاح كما أُعلن سابقاً.

وأفاد المحققون يأن المشتبه به الموقوف منذ يوم الاعتداء في 18 آب/أغسطس والذي أسفر عن مقتل امرأتين وثمانية جرحى، هو من موالد العام 1994.

وذكر مكتب التحقيق الوطني (أن بي آي) أن "الشرطة استمعت إلى المشتبه به الرئيسي الذي يوافق على التحدث إلى المسؤول عن جلسات الاستماع"، مشيراً إلى أنه لن تصدر أي تفاصيل عن اعترافاته ما دامت التحقيقات جارية.

وقالت المفتشة كريستا غرانروث التي تقود تحقيقات "أن بي آي" المرتبطة بهذا الملف لوكالة فرانس برس: "لقد أعطى السلطات معلومات كاذبة لدى وصوله إلى فنلندا".

وكانت الشرطة قد لفتت إلى أن المشتبه به استهدف النساء في الاعتداء حيث قتل امرأتين وأصاب ثمانية أشخاص بجروح، ستة منهم نساء فضلاً عن رجلين حاولا السيطرة عليه.

وأعلنت وسائل الإعلام الفنلندية أنه مع اقرار المشتبه به بتنفيذه الهجمات فقد نفى أنه كان ينوي قتل أحد ونفى أيضاً أن يكون دافعه إرهابياً.

واعتقل ستة أشخاص آخرين في إطار التحقيقات المرتبطة بالهجوم، أخلي سبيل ثلاثة منهم، بينهم مغربي وجزائري.

ويتعامل المحققون مع الاعتداء على أنه العملية الإرهابية الأولى التي تضرب البلد الهادئ شمال القارة الأوروبية.