باكستان ترجئ استقبال مسؤولة أميركية بعد خطاب ترمب

قال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسلام آباد، اليوم الأحد، إن #باكستان أرجأت زيارة القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي بعد اندلاع احتجاجات محدودة ضد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لاتهامه حكومة باكستان بأنها تطيل أمد الحرب في أفغانستان.

وكانت زيارة أليس ويلز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون جنوب ووسط أسيا ستصبح الأولى لمسؤول أميركي كبير لباكستان منذ خطاب ترمب عن سياسة بلاده تجاه أفغانستان يوم 21 أغسطس/آب.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في باكستان في تصريح لرويترز اليوم الأحد إنه "بناء على طلب حكومة باكستان تأجلت زيارة ويلز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية حتى موعد مناسب للطرفين". ونشرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا بصيغة مشابهة.

ولم يقدم أي من الطرفين سببا للتأجيل لكن مسؤولين أميركيين يعملون في باكستان في حالة تأهب منذ خطاب يوم الاثنين الماضي.

واتهم ترمب باكستان بإيواء "عناصر فوضى" وتوفير ملاذات آمنة لجماعات متطرفة تشن تمردا ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن.

ورد مسؤولون باكستانيون بالقول إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تجعل باكستان "كبش فداء" واتهموا الجيش الأميركي بالفشل في القضاء على ملاجئ المتطرفين داخل أفغانستان.