بريطانيا تعتقل ثاني مشتبه به في هجوم قصر باكينغهام

أعلنت الشرطة البريطانية الأحد اعتقال مشتبه به ثان على صلة بهجوم رجل مسلح بسيف على 3 من أفراد الشرطة خارج #قصر_بكنغهام في لندن يوم الجمعة.

وأضافت أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما اعتقل في غرب #لندن للاشتباه بضلوعه في "التكليف أو التجهيز أو التحريض على #الإرهاب".

وكان رجل قاد سيارته صوب سيارة فان تابعة للشرطة قرب مقر إقامة #الملكة_إليزابيث في لندن في وقت متأخر يوم الجمعة، وألقى 3 من أفراد الشرطة القبض عليه لكنه أصابهم بجروح بسيطة.

وذكرت الشرطة أن شابا يبلغ من العمر 26 عاما اعتقل في موقع الحادثة ولا يزال رهن الاحتجاز بعد إصدار مذكرة لاحتجازه حتى أول سبتمبر أيلول.