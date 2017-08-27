مقتل صحافي أميركي في معارك بجنوب السودان

قتل صحافي أميركي، السبت، في #جنوب_السودان، حيث كان يغطي معارك بين القوات الحكومية والمتمردين، أسفرت عن سقوط 18 قتيلاً، حسب ما علم من الطرفين ومن السفارة الأميركية.

وكان كريستوفر الن يعمل صحافياً ومصوراً مستقلاً لحساب عدد من وسائل الإعلام، وقد وصل مؤخراً إلى جنوب السودان بعد أن قام بتغطية النزاع في #أوكرانيا لفترة طويلة.

كما أن كريستوفر الن كان يقوم منذ أيام بالتغطية في مناطق سيطرة #المتمردين، وقتل في معارك عنيفة اندلعت في مدينة كايا في أقصى الجنوب على الحدود مع أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

فيما أعلن مساعد الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان الكولونيل سانتو دوميك شول لوكالة فرانس برس أنه "تم العثور على 16 جثة بينها 15 لسكان من المنطقة وواحدة لرجل أبيض، لذلك قررنا نقل جثته إلى #جوبا للتعرف عليها".

وأضاف "مساء السبت، تلقيت معلومات تفيد أن الرجل الأبيض أميركي على ما يبدو، ويعمل مصورا مستقلا مع المتمردين".