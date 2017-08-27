مقتل 13 شخصاً بعملية انتحارية لطالبان بهلمند الأفغانية

قتل انتحاري من حركة طالبان 13 شخصا على الأقل في هجوم استهدف قافلة لجنود أفغان في #ولاية_هلمند بجنوب البلاد في وقت متأخر الأحد، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وقال عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الولاية، لوكالة فرانس برس إن "انتحاريا فجر سيارة مفخخة عند مرور قافلة للجيش الوطني الأفغاني في سوق صغيرة في إقليم ناوا في هلمند"، مشيرا إلى أن القتلى مدنيون وعسكريون.

وأضاف أن نحو عشرة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح. وأورد مصدر لم يشأ كشف هويته يعمل في مستشفى مجاور إن 15 جثة نقلت إلى المستشفى إضافة إلى 19 جريحا.

وقال لفرانس برس إن "غالبية القتلى ينتمون إلى القوات الأفغانية وغالبية الجرحى مدنيون". وتبنت #طالبان الاعتداء في رسالة على تطبيق "واتس آب" أرسلت إلى صحافيين.