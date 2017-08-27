13 قتيلا و18 جريحا بانفجار سيارة ملغومة جنوب أفغانستان

قال مسؤولون إن 13 شخصاً بينهم جنود ومدنيون قتلوا وأصيب 18 في انفجار #سيارة_ملغومة بإقليم هلمند في جنوب #أفغانستان الأحد.

وقال عمر زواك، المتحدث باسم حاكم هلمند، إن الهجوم وقع في سوق بمنطقة نوا في وسط الإقليم الذي شهد قتالاً ضارياً في الأسابيع القليلة الماضية إذ تقاتل القوات الحكومية متشددي حركة طالبان من أجل السيطرة على المنطقة.

وقالت #القوات_الأفغانية إنها استعادت السيطرة على منطقة نوا في يوليو/تموز لكن القتال استمر فيها منذ ذلك الحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم يصدر تعليق عن #طالبان التي تشن هجمات انتحارية في #هلمند حيث تسيطر على أجزاء كثيرة من المنطقة الواقعة خارج مدينة لشكركاه عاصمة هلمند.

وقال مستشفى في لشكركاه تديره جماعة الإغاثة الإيطالية (إيمرجنسي) إنه استقبل ثلاث جثث و19 مصاباً، فيما قال مستشفى بوست إنه استقبل عشرة مصابين.

يأتي #الهجوم بعد أيام من #تفجير_انتحاري في لشكركاه أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 40.