فنلندا.. كشف هوية المشتبه به الرئيسي في هجوم توركو

أعلن القضاء الفنلندي، الاثنين، أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم بسكين الذي أوقع قتيلين وثمانية جرحى في 18 آب/أغسطس بتوركو جنوب غرب فنلندا، هو مغربي عمره 22 عاماً اسمه عبد الرحمن بوعنان.

وقال القضاء في بريد إلكتروني أرسله إلى وكالة فرانس برس: "أبلغ المكتب الوطني للتحقيق المحكمة في 28 آب/أغسطس أن الاسم الحقيقي للمشتبه به هو عبد الرحمن بوعنان المولود في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1994".

وكان المحققون يسعون منذ توقيف المغربي إلى معرفة جنسيته وعمره.

وقدم نفسه على أنه عبد الرحمن مشكاح (18 عاماً).

وقتلت فنلنديتان مولودتان في 1951 و1986، وأصيب ثمانية أشخاص آخرون هم ست نساء ورجلان في الواقعة.

وفي الإجمال، تم توقيف سبعة أشخاص في إطار الملف، بينهم المشتبه في تنفيذه الاعتداء الذي أصيب برصاص الشرطة في رجله بعيد الأحداث. وأفرج عن ثلاثة منهم.

ووقع الهجوم في وضح النهار وسط توركو ووصفته السلطات بأنه "إرهابي"، لكن دافع القاتل المفترض الذي هاجم عمداً نساء بحسب الشرطة، لا يزال مجهولاً.

وفي حال تأكد طابعه الإرهابي، فهو أول هجوم من نوعه تشهده #فنلندا.