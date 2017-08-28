كوريا الجنوبية.. قمة لـ"السلام العالمي" في سبتمبر

يعقد الاحتفال السنوي الثالث لقمة التحالف العالمي للسلام في الأديان، في سيول بكوريا الجنوبية "سعياً إلى التعاون العالمي من أجل بناء السلام العالمي"، وفق بيان رسمي صادر عن منظمي الاحتفال.

وتستضيف منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للإعلام (DPI) هذا الحدث في 17 و 19 أيلول/سبتمبر، بالاشتراك مع المجموعة الدولية للشباب من أجل السلام (IPYG) والمجموعة الدولية للسلام المعنية بالمرأة (IWPG).

وتجمع هذه القمة السنوية للسلام منذ عام 2014 القادة السياسيين والدينيين ورؤساء المجموعات النسائية والشبابية والمجتمع المدني والصحافة من جميع أنحاء العالم وتوفر منبراً للمناقشة والتعاون من أجل السلام.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 1000 شخصية عالمية من 120 بلداً هذا العام في مناقشة إنشاء حوكمة تعاونية بين الحكومات والمجتمعات المدنية من أجل تنفيذ إعلان السلام ووقف الحرب وتطوير التعليم بوصفه ثقافة للسلام وتعزيز الوئام بين الأديان.