أسر شهداء الجيش السوداني يسافرون لأداء مناسك الحج

أقامت سفارة المملكة العربية حفل وداع بمطار الخرطوم على شرف وداع 250 حاجاً من #أسر_شهداء_القوات_المسلحة_السودانية المشاركين في عاصفة الحزم باليمن توجهوا مساء اليوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين" للحج والعمرة.

وتضم البعثة بجانب أسر الشهداء جرحى العمليات العسكرية.

وكان الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة عبد الله بن ناصر المدلج قد أعلن أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه باستضافة أسر شهداء الجيش السوداني في معارك الحد الجنوبي للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، تقديرا لدفاعهم عن مقدسات المسلمين وحرماتهم.

وقال عبد الله المدلج إنه سيتم تمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام ضمن برنامج الضيوف.

وأشار إلى أن الترتيب يجري الآن مع سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم لاستكمال الإجراءات وتسهيل الحجوزات.

وقال سفير المملكة العربية بالسودان علي حسن جعفر إن سفارة المملكة العربية السعودية تشرفت بإكمال إجراءات أسر الشهداء من أفراد القوات المسلحة المشاركين في عاصفة الحزم، تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدموها لإعادة الشرعية في اليمن، وأكد أن الأسر ستجد كل الرعاية والاهتمام عند وصولهم للأراضي المقدسة.

من جانبه نقل ممثل وزارة الدفاع السودانية اللواء محمد عثمان الأغبش، شكر الحكومة السودانية لخادم الحرمين الشريفين على المنحة المقدمة لأسر شهداء القوات المسلحة السودانية.

مرشد بعثة أسر الشهداء العقيد الزين عبد الرحمن أوضح لـ"العربية.نت" أن المنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين سمحت باستضافة أكثر من فرد من أسر الشهداء.

وتأتي استضافة أسر الشهداء في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين وتقديره الكبير لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل نصرة الشرعية في اليمن.

وأعلن الأمين العام لبرنامج ضيوف الرحمن أن استضافة السودانيين ستكون مماثلة لما سبق من استضافات كأسر الفلسطينيين وذوي رجال الشرطة والجيش المصري.