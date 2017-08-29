انتحاري يقتل 5 في كابول وطالبان تعلن مسؤوليتها

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن انتحاريا فجر نفسه عند بنك قريب من مجمع #السفارة_الأميركية شديد التحصين في العاصمة #كابول، الثلاثا، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل وإصابة 8 آخرين.

وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن المهاجم فجّر نفسه عند مدخل فرع لبنك كابول قرب الحي الدبلوماسي الرئيسي في العاصمة الأفغانية.

وأعلنت #حركة_طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع في وقت تزدحم فيه البنوك بأناس يسحبون المال قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع، مضيفة أنها استهدفت جنودا ورجال شرطة يتقاضون رواتبهم.

وهجوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من التفجيرات الانتحارية في كابول، ما يسلط الضوء على مستوى المخاطر في العاصمة الأفغانية حيث قُتل 209 مدنيين وأصيب 777 في النصف الأول من العام الحالي فقط، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وتسعى طالبان إلى طرد القوات الأجنبية التي تدعم الحكومة الأفغانية ونفذت الكثير من الهجمات. وشنت جماعات متشددة أخرى هجمات، من بينها شبكة حقاني وفرع تنظيم #داعش ‬في #أفغانستان.

وأصبحت الهجمات على البنوك التي يصرف منها رجال الجيش والشرطة رواتبهم من الأساليب المعتادة لحركة طالبان. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة، إن عددا من أفراد الأمن قُتلوا. ولم يرد تأكيد من الحكومة.

وبدأت حكومة الرئيس أشرف عبد الغني تشديد الإجراءات الأمنية في وسط العاصمة حيث وقعت العديد من الهجمات الدامية.