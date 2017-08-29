كوريا الشمالية تطلق صاروخاً.. ومجلس الأمن يجتمع

يعقد #مجلس_الأمن الدولي اجتماعاً عاجلاً حول كوريا الشمالية، بعد ظهر الثلاثاء، في نيويورك، بناء على طلب #طوكيو و #واشنطن، بعد إطلاق #بيونغ_يانغ صاروخاً حلق فوق اليابان، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وتأتي الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد اتفاق رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، والرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، على "تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية"، وفق ما قال آبي.

وكانت واشنطن وسيول وطوكيو قد دعت مجلس الأمن للانعقاد لبحث صاروخ #كوريا_الشمالية.

الصاروخ حلق فوق اليابان

وقالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) مر فوق اليابان وسقط في مياه المحيط الهادي قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية.

وكانت آخر مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخاً يحلق فوق #اليابان في عام 2009. واعتبرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أن عملية الإطلاق اختبار لصاروخ باليستي، في حين قالت كوريا الشمالية إنه صاروخ يحمل قمراً صناعياً للاتصالات إلى المدار.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن أحدث صاروخ أطلق من منطقة سونان قرب العاصمة بيونغ يانغ قبل قليل من الساعة 6.06 صباحاً بالتوقيت المحلي (2106 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين)، مشيراً إلى أنه حلق لمسافة 2700 كيومتر وبلغ ارتفاعاً قارب 550 كيلومتراً.

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن الصاروخ الكوري الشمالي سقط في البحر على مسافة 1180 كيلومتراً إلى الشرق من كيب إريمو في هوكايدو.

وأضاف سوجا في إفادة "أنه تهديد لم يسبق له مثيل وخطير وجسيم لأمتنا"، وأن الحكومة احتجت بأشد العبارات على الخطوة التي أقدمت عليها كوريا الشمالية.

وأكد أن الإطلاق انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة، وإن بلاده ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول معنية أخرى بشأن الرد على ذلك التحرك.

الصاروخ تحطم إلى 3 أجزاء

وأفادت قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) بن أن #الصاروخ تحطم إلى ثلاثة أجزاء وسقط في المياه قبالة هوكايدو.

ونصح نظام التحذير (جيه-أليرت) التابع للحكومة اليابانية سكان المنطقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ولم يحاول #الجيش_الياباني إسقاط الصاروخ الذي مر فوق أراضي البلاد في نحو الساعة 6.06 صباحا (2106 بتوقيت غرينتش).

البنتاغون: الصاروخ لم يهدد الأراضي الأميركية

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحليق الصاروخ فوق اليابان، لكنها قالت إنه لم يشكل تهديدا لأميركا الشمالية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينج للصحافيين "يمكننا تأكيد أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق اليابان". وأضاف أن الجيش الأميركي يجمع مزيداً من المعلومات.

وتابع: "قيادة الدفاع الجوي الأميركية الشمالية وجدت أن إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشكل تهديدا لأميركا الشمالية".

ويمثل الإطلاق تصعيدا شديدا للتوتر، فيما يتعلق بسعي بيونغ يانغ لحيازة أسلحة نووية وصواريخ باليستية في تحد لعقوبات #الأمم_المتحدة.

وهدد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون هذا الشهر بإطلاق صواريخ في البحر قرب منطقة غوام الأميركية وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الشمالية من أنها ستواجه "النار والغضب" إذا هددت الولايات المتحدة.