إسرائيل تعتقل فرقة فلسطينية غنت لشاب قتل 3 مستوطنين

اعتقل #الجيش_الإسرائيلي أفراد فرقة شعبية فلسطينية أدت أغنية أشادت فيها بالشاب عمر العبد الذي قتل ثلاثة #مستوطنين #إسرائيليين طعنا في تموز/يوليو الماضي في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم النادي إن الجيش قام ليل الثلاثاء- الأربعاء باعتقال 4 فلسطينيين من قرى محافظة #رام_الله في الضفة الغربية المحتلة، منهم 3 من فرقة شعبية فلسطينية، وهم المغني ومهندس الصوت وعازف.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن مغني الفرقة محمد البرغوثي وفرقته الموسيقية أطلقت مؤخرا أغنية أشادت بالعبد المعتقل لدى إسرائيل وهو من قرية كوبر.

تسلل العبد (19 عاما) في 21 تموز/يوليو إلى مستوطنة نيفي تسوف قرب رام الله ودخل منزلا وقتل طعنا ثلاثة إسرائيليين هم أب وولداه.

واعتقل الفلسطيني بعدما أصيب برصاص مستوطن هرع عند سماع صراخ صادر من المنزل.

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه الفرقة وهي تؤدي أغنية في عرس فلسطيني تمدح عمر العبد وقريته كوبر.

وتقول كلمات الأغنية الشعبية "سمعت صوت الرشاش في كوبر العربية. عمر قطع الأحراش ونفذ العملية".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب وكالة فرانس برس التعليق على عملية الاعتقال.

وكان عمر العبد عبر على فيسبوك عن غضبه إزاء ما يجري في #الأراضي_الفلسطينية ولا سيما في الحرم القدسي الشريف.

ووقع الهجوم في المستوطنة في وقت كانت تجري مواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة إثر التدابير الأمنية التي فرضتها إسرائيل في محيط #المسجد_الأقصى.