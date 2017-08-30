الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع الحصار عن غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، لرفع الحصار عن قطاع غزة بعد زيارته إلى القطاع المحاصر الذي يعاني على حد قوله من "إحدى أشد الأزمات الإنسانية مأساوية" التي رآها.

وقال غوتيريس "أنا متأثر للغاية لوجودي في غزة اليوم، ولرؤيتي للأسف إحدى أشد الأزمات الإنسانية مأساوية التي شاهدتها منذ سنوات في إطار عملي كإنساني في الأمم المتحدة".

وقال بعدها إنه من "المهم فتح الحواجز"، في إشارة إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عشر سنوات على القطاع.

وزار غوتيريش مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شمال قطاع غزة.

ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل جوا وبرا وبحرا منذ عشر سنوات بعد سيطرة حركة حماس عليه.

ويعاني القطاع من نقص مزمن في المياه وحذرت الأمم المتحدة من أن القطاع سيصبح "غير ملائم للحياة" في غضون خمس سنوات.