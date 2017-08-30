التحالف: قصفنا حافلات لداعش متجهة إلى دير الزور

أعلن المتحدث باسم #التحالف_الدولي، اليوم الأربعاء، أن طائرات التحالف شنت غارة جوية لعرقلة تقدم حافلات تقل مسلحين من تنظيم داعش قادمة من #لبنان ومتجهة نحو #دير_الزور في شرق سوريا.

وقال الكولونيل ريان ديلون: "لقد عرقلنا تقدمهم باتجاه الشرق، وقصفنا جسراً صغيراً لاحداث فجوة وقطع الطريق عليهم".

من جهته، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في اتصال مع "الحدث"، أن الغارة وقعت جنوب دير الزور.

يأتي هذا بعد أن أُبرمت صفقة الاثنين بين التنظيم الإرهابي وميليشيات #حزب_الله برعاية النظام السوري من أجل نقل المئات (300) من عناصر داعش من منطقة #القلمون_الغربي على الحدود اللبنانية السورية إلى منطقة دير الزور. وكانت قافلة وصلت، الثلاثاء، إلى منطقة دير الزور، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام تابعة لحزب الله.

وكان المتحدث باسم التحالف انتقد في وقت سابق، الأربعاء، بحسب ما أوردت "نيويورك تايمز"، الاتفاق الذي قضى بنقل مقاتلي داعش إلى دير الزور، كما انتقد موقف الجيش اللبناني الذي لم يقم بأي تحرك من أجل قصف تلك القوافل.

وأكد أن القافلات ستكون تحت أعين التحالف، وسيتم مراقبتها من أجل القيام بالتحرك المناسب، قائلاً: سيكونون أهدافا مشروعة لنا".

كما شدد على أن التحالف ليس بأي حال جزءاً من هذا الاتفاق الذي أبرم، مشدداً على أنه يقوض جهود مكافحة الإرهاب، قائلاً: "إن نقل الإرهابيين من مكان إلى آخر لا يشكل حلاً ناجعاً ودائماً".

وفي انتقاد لاذع للنظام السوري والجيش اللبناني اللذين اعتبرهما طرفين في هذا الاتفاق إلى جانب حزب الله، قال إن كل تلك الحجج القائلة بأنهم يحاربون الإرهاب تسقط خاوية، وتصبح جوفاء، حين يسمحون لعناصر داعش بالانتقال من مكان إلى آخر تحت رعايتهم وسيطرتهم.