بيونغ يانغ: هذه الخطوة الأولى من العملية العسكرية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أن الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_أون أشرف على إطلاق الصاروخ الباليستي المتوسط المدى هواسونغ-12 يوم الثلاثاء، وذلك لمواجهة التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "التدريب الحالي لإطلاق صاروخ باليستي مثل حرب حقيقية، وهو الخطوة الأولى من العملية العسكرية للجيش الشعبي الكوري في المحيط الهادي، ومقدمة جادة لاحتواء غوام".



والجيش الشعبي الكوري هو الجيش الكوري الشمالي.



وهددت كوريا الشمالية هذا الشهر بإطلاق أربعة صواريخ هواسونغ-12 في البحر قرب منطقة غوام الأميركية، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بيونغ يانغ ستواجه "النار والغضب" إذا هددت الولايات المتحدة.