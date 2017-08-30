لبنان يعلن انتهاء "فجر الجرود".. وعون يتحدث عن انتصار

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة له، الأربعاء، من القصر الجمهوري في بعبدا، أن البلاد انتصرت على الإرهاب بطريقة مشرفة، مهدياً هذا النصر إلى جميع اللبنانيين. وأضاف أنه لا يجب السماح للتجاذبات السياسية أن تنسي اللبنانيين الانتصار.

إلى ذلك، ألقى قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، كلمة شرح فيها مجريات معركة #فجر_الجرود، التي أطلقت من أجل تطهير الحدود اللبنانية من عناصر داعش.

كما حيا كل جندي سقط على أرض المعركة، مشدداً على أن الجيش حقق النصر.

انتهاء "فجر الجرود" ضد "داعش"

وكان قائد الجيش اللبناني أعلن رسميًا، صباح الأربعاء، انتهاء عملية "فجر الجرود"، التي بدأت قبل 10 أيام، ضد تنظيم "داعش" في أطراف بلدات لبنانية قرب الحدود مع سوريا.

وتوجّه قائد الجيش اللبناني، في أمر إلى العسكريين، قائلًا: "وبعد أن أنهيتم عملية فجر الجرود التي حققتم فيها انتصارًا حاسمًا على الإرهاب بطرده من جرود (بلدتي) رأس بعلبك والقاع، تعود هذه المنطقة العزيزة إلى كنف السيادة الوطنية، معمّدةً بدماء رفاقكم الشهداء والجرحى وبعرق جباهكم الشامخة".

يذكر أنه بعد توقف معركة "فجر الجرود" الأحد الماضي، أبرمت صفقة بين #حزب_الله اللبناني و#داعش برعاية النظام السوري، قضت بخروج عناصر التنظيم من الجهة المقابلة للحدود اللبنانية من الناحية السورية إلى منطقة #دير_الزور القريبة من الحدود السورية العراقية. وقد وصلت قافلة داعش الثلاثاء إلى منطقة #البوكمال، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله.