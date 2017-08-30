مجلس الأمن: صاروخ كوريا الشمالية تهديد شائن

عبّر #مجلس_الأمن_الدولي عن "إدانته الحازمة" لإطلاق #كوريا_الشمالية الثلاثاء صاروخا باليستيا حلّق فوق اليابان، وذلك في بيان وافق عليه بالإجماع الأعضاء الـ15 بالمجلس، إثر اجتماع دام 3 ساعات. ووصف مجلس الأمن إطلاق الصاروخ بالتهديد الشائن، مطالباً كوريا الشمالية بوقف تجاربها الصاروخية وبرامجها النووية.

وطلب البيان "من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل" لقرارات الأمم المتحدة، ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية. وأكد المجلس من جديد في بيانه التزامه بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للأزمة مع كوريا الشمالية.

ترمب يرد: كل الخيارات مطروحة

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب حذر الثلاثاء من أن "كل الخيارات مطروحة" بعدما تجاهلت كوريا الشمالية مساعي واشنطن لدفعها إلى طاولة الحوار.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، قال ترمب إن "الأعمال المهددة والمزعزعة للاستقرار لا تؤدي إلا إلى زيادة عزلة النظام الكوري الشمالي في المنطقة والعالم. إن كل الخيارات مطروحة".

وكانت واشنطن وطوكيو قد دعتا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن، حيث حذرت المندوبة الأميركية نيكي هايلي من أن "الكيل طفح" مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية بحق بيونغ يانغ.

وقالت هايلي "هذا غير مقبول (...) لقد انتهكوا كل قرار أصدره مجلس الأمن الدولي، ولهذا السبب، أعتقد أن أمرا جديا" يجب أن يُتخذ لردع بيونغ يانغ.