الصين: لن نسمح مطلقاً بحرب أو فوضى على حدودنا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رن قوه تشيانغ، في إفادة صحافية شهرية الخميس إن #بكين لن تسمح مطلقاً باندلاع حرب أو حدوث فوضى على حدودها.

جاء ذلك خلال رده على سؤال عن التوتر في #شبه_الجزيرة_الكورية.

وكان #مجلس_الأمن_الدولي قد عبر عن "إدانته الحازمة" لإطلاق #كوريا_الشمالية صاروخا باليستيا حلّق فوق اليابان، وذلك في بيان وافق عليه بالإجماع الأعضاء الـ15 بالمجلس، إثر اجتماع دام 3 ساعات. ووصف مجلس الأمن إطلاق الصاروخ بالتهديد الشائن، مطالباً كوريا الشمالية بوقف تجاربها الصاروخية وبرامجها النووية.

وطلب البيان "من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل" لقرارات الأمم المتحدة، ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية. وأكد المجلس من جديد في بيانه التزامه بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للأزمة مع كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد حذر أيضاً من أن "كل الخيارات مطروحة" بعدما تجاهلت كوريا الشمالية مساعي واشنطن لدفعها إلى طاولة الحوار.