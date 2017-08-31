توقيف متطرفين اثنين كانا يعدان لهجمات في موسكو

أعلنت أجهزة الاستخبارات الروسية الخميس توقيف عنصرين يرجح انتماؤهما لتنظيم #داعش كانا يعدان لهجمات انتحارية وبالفأس الجمعة في موسكو تزامناً مع بدء السنة الدراسية.

وقالت الاستخبارات بيان إن الرجلين "يتحدران من آسيا الوسطى" وأوقفا حين كانا يخططان "لأعمال إرهابية بأماكن مزدحمة في الأول من أيلول/سبتمبر". وكان أحدهما يخطط لاستخدام الفأس على ما يبدو والآخر لتفجير حزام ناسف.

يشار إلى أن الأول من أيلول/سبتمبر هو أول أيام الدراسة في #روسيا. وعادة ما يتجه الطلاب وأولياؤهم معاً إلى المدرسة في هذا اليوم.

وكان المتطرفون قد هددوا مراراً روسيا بتنفيذ اعتداءات منذ تدخلها في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015.

وتبنى "داعش" في آب/أغسطس اعتداءين بسكين في روسيا. ففي 19 آب/اغسطس طعن مسلح سبعة أشخاص في أحد شوارع سورغوت بغرب سيبيريا.

وفي 28 آب/أغسطس هاجم مسلحان بسكين شرطيين في داغستان بالقوقاز الروسي، وقتلا أحدهما وأصابا آخر بجروح قبل أن يقتلا.

وفتحت الشرطة تحقيقين في محاولة قتل وليس في "عمل إرهابي" رغم إعلان المتطرفين تبني الهجومين.