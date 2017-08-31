استوكهولم.. طعن شرطي وتوقيف مشتبه به

طُعن شرطي دورية من الخلف وأصيب بجروح في العنق صباح الخميس في ساحة كبيرة بـ #استوكهولم على يد رجل لم تعرف دوافعه، وفق ما أفادت الشرطة السويدية.

وقال المفتش روني تيلبيرغر من موقع الاعتداء الذي حصل في الساعة 10.30 (08.30 بتوقيت غرينتش) قرب مدخل لمترو الأنفاق على مشارف ساحة ميدبورغاربلاسن جنوب استوكهولم: "طعن شرطي في الظهر والعنق"، مشيراً إلى أن "حياة الشرطي ليست في خطر".

وأوقف المشتبه به، الذي لم تعرف دوافعه، وفتح تحقيق في محاولة قتل، وفق بيان الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة استوكهولم، لارس بيستروم، إن "لا شيء يدعم حتى الآن فرضية عمل إرهابي".