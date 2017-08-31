سفير روسيا في أميركا يدعو لاستئناف الاتصالات العسكرية

قال سفير روسيا الجديد في واشنطن، أناتولي أنتونوف، الأربعاء، إن على موسكو وواشنطن استئناف الاتصالات المباشرة بين وزيري دفاع وخارجية البلدين.

وأضاف في مقابلة نشرها موقع صحيفة كوميرسانت الروسية على الإنترنت "حان الوقت لاستئناف الاجتماعات المشتركة بين وزراء دفاع وخارجية روسيا والولايات المتحدة".

وتم تجميد الاتصالات العسكرية بين موسكو وواشنطن في 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية.

كما دعا أنتونوف لعقد اجتماعات بين رؤساء جهاز الأمن الاتحادي وجهاز المخابرات الخارجية الروسيين من جهة ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية الأميركية من جهة أخرى.

ويخضع أنتونوف وهو نائب سابق لوزير الخارجية لعقوبات أوروبية لدوره في الصراع في أوكرانيا.