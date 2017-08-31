كوريا الجنوبية تخطط لاغتيال زعيم الشمالية لو أشعل الحرب

تدعي #كوريا_الجنوبية أن لديها خطة سرية لاغتيال زعيم #كوريا_الشمالية، إذا ما عمل على إشعال الحرب في المنطقة، وعززت ذلك بالأوامر المستمرة بأن توقف كوريا الشمالية برامج #الصواريخ و #الأسلحة_النووية.

وتشير التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام غربية أن القوات الخاصة الكورية الجنوبية، أطلعت الرئيس مون جاي على إمكانية إرسال قتلة مدربين إلى كوريا الشمالية، لاستهداف قيادة النظام في بيونغ يانغ.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق الزعيم الشمالي كيم صاروخا باليستيا اختباريا على شمال اليابان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أثار غضباً في جميع أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مون جاي أبلغ مسؤوليه العسكريين بأن يكونوا مستعدين "للتحول بسرعة إلى موقف هجومي، في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز يتجاوز الخط".

وهذا يعني أن البلد سيكون مستعداً لتنفيذ عمليات الهبوط الجوي والبحري على أرض كوريا الشمالية، في حالة وقوع هجوم "تقليدي" من الشمال.

وفي الوقت نفسه، جدد #دونالد_ترمب تحذيراته لكوريا الشمالية على "تويتر"، وقال إن الكلام وحده ليس الحل.