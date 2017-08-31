لبنان.. اعتقال قيادي في داعش شارك بهجوم سابق على الجيش

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، أن السلطات اللبنانية اعتقلت شخصاً يشتبه بأنه قيادي في تنظيم #داعش واستجوبته وأحالت قضيته للمحكمة المختصة.

واعتقلت قوات الأمن الرجل في #عرسال شمال شرقي البلاد قرب جيب سيطر عليه التنظيم حتى تمكن #الجيش_اللبناني من طرده منه في هجوم الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة: "بالتحقيق معه اعترف بمشاركته في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني في وادي الحصن، وتشكيله خلية إرهابية عملت على إطلاق عدة صواريخ باتجاه العديد من البلدات البقاعية، وتجهيزه عدداً من السيارات المفخخة انفجر بعضها في الداخل اللبناني".

وأضافت: "كما أقدم على تجنيد أشخاص وتهريبهم لمصلحة التنظيم الإرهابي المذكور، وتأمين وصول الدعم المالي له، بالإضافة إلى خطف لبنانيين وسوريين مقابل الحصول على فدية مالية وشراء أسلحة وذخائر حربية".

كما وجه قاض تحقيقات عسكري، الخميس، اتهامات لـ39 فرداً من جنسيات سورية وفلسطينية ولبنانية بالانتماء إلى "داعش" والترويج لفكره.

ونفذ التنظيم عدة هجمات في #لبنان خلال السنوات الماضية، منها سلسلة تفجيرات انتحارية ببلدة #القاع في سهل البقاع قبل عام.