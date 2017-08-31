ماكرون: إصلاح قانون العمل "من أجل تحوّل في العمق"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون أن إصلاحه لقانون العمل الذي ووجه بانتقادات من بعض النقابات هو "إصلاح من أجل تحوّل في العمق"، وذلك في مقابلة نشرتها الخميس مجلة "لوبوان" الأسبوعية.

وقال ماكرون "إصلاح سوق العمل هو إصلاح من أجل تحوّل في العمق، وكما تعهدت، يجب أن يكون طموحا وفعالا بما فيه الكفاية بهدف مواصلة خفض البطالة الجماعية وأن يُتيح عدم العودة إلى هذا الملف" خلال الولاية الرئاسية ومدتها خمس سنوات.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا هي "الاقتصاد الرئيسي الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لم يتغلب على البطالة الجماعية منذ أكثر من ثلاثة عقود".

وكشف آخر استطلاع للراي أعدته مؤسسة إيفوب ونشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن شعبية ماكرون تراجعت من 62% بعيد انتخابه إلى 40%.

ودعا أبرز معارضي إجراءات ماكرون، زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون وزعيم "فرنسا المتمردة" إلى تجمع كبير في باريس في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر "لمواجهة الانقلاب الاجتماعي" الذي تمثله الإجراءات الجديدة للحكومة الخاصة بقانون العمل.