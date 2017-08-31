مجلس الأمن يمدد مهمة قوة الأمم المتحدة بلبنان لمدة عام

تبنى #مجلس_الأمن_الدولي، الأربعاء، بالإجماع قراراً بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان ( #يونيفيل ) لمدة عام، وذلك بعد خلافات مع واشنطن التي كانت تريد تعزيز ولاية المهمة بشكل جوهري.

وجرت نقاشات محتدمة حتى التصويت الذي تم نحو الساعة 19,00 ت.غ على القرار، لتقريب وجهات النظر بين الأميركيين والأوروبيين، خصوصاً بزعامة #فرنسا و #إيطاليا ، المساهمتين الأكبر في هذه القوة، بحسب دبلوماسيين.

وجرت مشاورات مكثفة في الأيام الأخيرة حول مشروع القرار الذي صاغته فرنسا للتمديد للمهمة التي تنتهي ولايتها في 31 آب/أغسطس الحالي، وتعد حاليا نحو 10500 عنصر.

وبقي الغموض سائداً حتى اللحظة الأخيرة بشأن موقف واشنطن.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي #هيلي طالبت في الآونة الأخيرة أن لا يكون التجديد للمهمة عملية تقنية فحسب، وأن يشمل "تحسينات جوهرية". وتريد واشنطن، الحليفة الرئيسية لإسرائيل، أن تكون القوة أكثر هجومية في تصديها لحزب الله المتهم بتسهيل تهريب الأسلحة في جنوب لبنان، حيث تعمل قوة الأمم المتحدة.

وسبق أن اطلعت فرانس برس على مسودة القرار التي ذكرت بطلب #الحكومة_اللبنانية تجديد ولاية المهمة "دون تعديل" وشددت على الانتهاكات المسجلة في الأشهر الأخيرة، من دون ذكر حزب الله بالاسم. كما لفت مشروع القرار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مكلف بدراسة سبل تعزيز دور القبعات الزرق "في ولايتهم وقدراتهم الحالية".