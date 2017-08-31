محكمة باكستانية تعتبر مشرف فاراً بقضية اغتيال بوتو

أصدرت #محكمة_باكستانية خاصة بقضايا #الإرهاب حكمها في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة #بي_نظير_بوتو.

وجاء صدور الحكم في القضية التي شهدت خلال مداولاتها رفع 7 دعاوى وتغيير قاضي المحاكمة 8 مرات، بعد نحو 10 سنوات من اغتيال رئيسة الوزراء السابقة.

وأعلن القاضي محمد أصغر الحكم في القضية وسط إجراءات أمنية مشددة في سجن أديالا في ضواحي مدينة راولبندي قرب العاصمة #إسلام_آباد، وبرأت المحكمة 5 متهمين من عناصر #حركة_طالبان باكستان المحظورة من تهم اغتيال رئيسة الوزراء السابقة لعدم كفاية الأدلة.

وقد قضت المحكمة بسجن ضابطين رفيعين في شرطة مدينة راولبندي حيث تم اغتيال بوتو، وهما سعود عزيز مدير شرطة راولبندي، وخرم شهزاد مدير حي راول في المدينة 17 عاما، وفرض غرامة مالية على كل منهما تناهز 5 آلاف دولار، بسبب الإهمال والتقصير وغسل مسرح الجريمة وعدم توفير الحماية الكافية لرئيسة الوزراء السابقة.

كما تضمن الحكم إعلان الرئيس السابق برويز مشرف، الذي كان يرأس #باكستان حينها، فاراً من العدالة والتحفظ على ممتلكاته، حيث رفض مشرف الامتثال للمحاكمة وتسجيل إفاداته أمام المحكمة، وبرر محامي مشرف ذلك بسبب التهديدات الأمنية على حياة موكله من قبل جماعات مسلحة محظورة.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة قضت في هجوم انتحاري تخلله إطلاق نار في 27 ديسمير عام 2007 ، فور الانتهاء من عقد تجمع جماهيري لأنصارها والذي أسفر كذلك عن مقتل 23 من أنصار حزبها حزب الشعب الباكستاني.

وخلص حينها تحقيق مشترك لأجهزة الأمن الباكستانية وشرطة أسكوتلانديارد سلم في شهر أغسطس عام 2008 إلى أن بوتو قضت بفعل شدة #الانفجار الناجم عن #الهجوم_الانتحاري الذي تعرض له موكبها عقب حشد انتخابي وليس بسبب طلقات نارية، وقد اتهمت الحكومة السابقة في عهد الرئيس الأسبق برويز مشرف حينها حركة طالبان باكستان بزعامة بيت الله محسود بالوقوف وراء عملية الاغتيال وهو ما نفته الحركة.

فيما انتقد تقرير لـ #الأمم_المتحدة صدر في أبريل عام 2010 حكومة الرئيس الأسبق برويز مشرف لتقاعسها عن حماية رئيسة الوزراء السابقة، على الرغم من علمها بوجود تهديدات أمنية ضدها، واتهم التقرير الشرطة الباكستانية بتعمد إفشال التحقيق حول اغتيالها.

وذهب التقرير الأممي إلى أنه كان بالإمكان تفادي اغتيال بوتو لو تم اتخاذ تدابير أمنية ملائمة، وهو ما رفضه معاونو الرئيس الأسبق برويز مشرف، الذين أكدوا أن بوتو لم تتعاون مع أجهزة الأمن التي نصحتها بعدم حضور التظاهرة، وأصرت على مواصلة برنامجها رغم تحذيرات أجهزة الأمن لها.