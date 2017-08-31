مقتل 13 مدنياً بضربات أميركية في أفغانستان

أعلن مسؤولون محليون أفغان، الخميس، مقتل 13 مدنياً من العائلة نفسها، الأربعاء، خلال الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت متمردي #طالبان شرق #أفغانستان.

وأشارت القوات الأميركية بأفغانستان في بيان إلى "أننا علمنا بحصول حادثة في منطقة بولي علم في مقاطعة لوغار مع سقوط ضحايا من المدنيين" لافتة إلى "فتح تحقيق رسمي بالحادثة".

من جانبه، صرح المتحدث باسم حاكم مقاطعة لوغار، سليم صالح، لوكالة فرانس برس، أن القوات الأميركية كانت تقوم بعملية مشتركة مع نظرائها الأفغان في بلدة دشتي باري صباح الأربعاء عندما هاجمها متمردو طالبان.

وقال صالح إن "القوات الأجنبية ردت وأجبرت طالبان على الاختباء في منازل مدنيين مجاورة، وطلبت دعماً جوياً".

كما أكد "مقتل 13 شخصاً بالقصف الجوي وإصابة 15 آخرين، جميعهم ينتمون إلى العائلة نفسها، من بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أن "أكثر من 12 عنصراً من طالبان بالإضافة إلى عدد من القادة قتلوا في العملية".

من جهته، أكد المتحدث باسم الشرطة المحلية، شهبور أحمدزاي، تسلسل الأحداث وحصيلة القتلى والجرحى من المدنيين.

في المقابل، قال أحد سكان المنطقة، نزار خان كوشي، لفرانس برس، إن الضربات قتلت "مدنيين عزلا لكنها لم تقتل أياً من عناصر طالبان. لقد انتشلنا الجثث من تحت الأنقاض ودفناها. إنه يوم مؤلم جداً بالنسبة إلينا".