واشنطن حذرت مدريد من اعتداء برشلونة قبل أشهر

حذرت أجهزة #الاستخبارات_الأميركية #إسبانيا في مايو/أيار من خطر حدوث اعتداء في #رامبلاس ببرشلونة، حيث دهس متطرف 14 من المارة في 17 أغسطس/آب، بحسب ما أفادت الخميس صحيفة "البيريوديسو دي كاتالونا".

وبحسب الصحيفة التي نشرت صورة من رسالة بالإنجليزية، فإن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يشمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وجه هذا التحذير إلى الجهاز المركزي للاستخبارات الإسبانية و #الشرطة_الإسبانية وشرطة مقاطعة #كاتالونيا.

وجاء في الرسالة "أن معلومات غير مؤكدة لا تعرف مدى صحتها تعود إلى نهاية مايو/أيار 2017 تشير إلى أن تنظيم #داعش يعتزم تنفيذ #هجمات على مواقع سياحية يكثر ارتيادها في #برشلونة وخصوصا شارع رامبلاس".

ولم يصدر حتى صباح الخميس أي تعليق من وزارة الداخلية الإسبانية على أسئلة الوكالة.

وبحسب إذاعة "كادينا" التي نقلت الخميس عن "مصادر في مكافحة الإرهاب" فإن الوثيقة التي نشرتها الصحيفة صحيحة.

وكان متطرف مغربي دهس في 17 أغسطس/آب جمعاً في رامبلاس بشاحنة خفيفة ما أوقع 14 قتيلاً وأكثر من 120 جريحاً. وأوقع مع مهاجمين آخرين ما مجموعة 16 قتيلاً في برشلونة وفي منتجع #كامبريلس الواقع جنوب برشلونة. وتبنى الهجومان تنظيم داعش.