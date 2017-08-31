11 ألف جندي أميركي منتشرون حالياً في أفغانستان

كشفت وزارة #الدفاع #الأميركية الأربعاء أن #واشنطن تنشر حالياً 11 ألف جندي في #أفغانستان، وهو رقم يفوق بكثير الـ 8400 جندي الذين كان يشار إلى نشرهم بهذا البلد حتى اليوم.

وقال الجنرال كينيث #ماكنزي إن مراجعة مفصلة أظهرت أنه يوجد حاليا نحو 11 ألف عسكري أميركي في أفغانستان، في حين أشير أخيراً إلى وجود 8400 جندي أميركي في هذا البلد، وذلك أثناء مباحثات حول استراتيجية الرئيس دونالد ترمب في هذا البلد لدحر #طالبان .

ويشمل العدد العسكريين الذين يتولون مع رفاقهم من دول الحلف الأطلسي تدريب القوات الأفغانية، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة المنتشرين في البلد لعمليات مكافحة إرهاب وضد الجهاديين.

وإزاء ضعف القوات الحكومية ميدانياً قبل الرئيس #ترمب زيادة عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان.

وترك لوزير الدفاع جيمس ماتيس الحرية في تحديد عدد الجنود الذين يرسلون إلى أفغانستان، غير أن العدد الأكثر تداولاً هو أربعة آلاف جندي إضافي.

وأكد الجنرال ماكنزي أن ماتيس "لم يتخذ بعد هذا القرار"، وأضاف "القوات لم تبدأ التحرك ولم يصدر أي أمر انتشار".