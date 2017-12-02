روسيا: تهديد أميركا لكوريا الشمالية خطاب متعطش للدماء

قال وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف، الجمعة، إن تهديد الولايات المتحدة بتدمير كوريا الشمالية في حالة نشوب حرب هو "خطاب متعطش للدماء"، وإن استخدام القوة ضد بيونغ يانغ سيكون خطأ كبيرا.

وندد لافروف بشدة أثناء زيارة إلى إيطاليا بتعليقات أدلت بها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة #نيكي_هالي، التي حذرت هذا الأسبوع قيادة #كوريا_الشمالية بأنها "ستدمر بالكامل" إذا اندلعت الحرب.

وجاء التهديد بعد أن اختبرت #بيونغ_يانغ صاروخها الأكثر تطوراً في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأبلغ لافروف الصحافيين "إذا أراد شخص ما حقا استخدام القوة من أجل تدمير كوريا الشمالية، كما وصفت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ... سيكون هذا لعبا بالنار وخطأ جسيما".

ووصف وزير الخارجية الروسي خطاب هالي عن كوريا الشمالية الذي أدلت به في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بأنه "خطاب متعطش للدماء حقا".

وأضاف قائلا "سنفعل كل ما نستطيع لضمان أن هذا (استخدام القوة) لن يحدث ولتحل المشكلة من خلال السبل السلمية والسياسية والدبلوماسية فحسب".

وقال لافروف متحدثا في وقت لاحق أمام مؤتمر في روما إن روسيا والولايات المتحدة تريدان أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها للدمار الشامل، لكن واشنطن سترسل رسالة سيئة إذا انسحبت من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 .

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في أكتوبر تشرين الأول إنه لن يصادق على أن إيران تلتزم باتفاق 2015 وحذر من أنه قد يلغيه في نهاية المطاف، متهما طهران بأنها "لا تفي بروح" الاتفاق.

وقال لافروف "إذا انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، فإنها لن تكون لها مصداقية كبيرة أمام أولئك الذين يطلب منهم الآن التخلي عن برنامجهم النووي مثل كوريا الشمالية".

وأضاف أن معظم "المحللين الجادين... ومسؤولين كثيرين" في واشنطن يدركون هذا.