9 دول تدعو لاجتماع أممي عن حقوق الإنسان بكوريا الشمالية

طلبت تسع دول، الجمعة، عقد #اجتماع_لمجلس_الأمن الدولي حول حقوق الإنسان في #كوريا_الشمالية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

والدول التي طلبت عقد الاجتماع هي الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والسويد وأوكرانيا والأروغواي وإيطاليا والسنغال والمملكة المتحدة.

وقد يعقد الاجتماع في 11 كانون الاول/ديسمبر لتكون الرابعة من نوعها منذ 2014.

وكما حدث في السنوات الأخيرة يتوقع أن تحاول الصين الاعتراض على عقد الاجتماع بداعي أن ملف #حقوق_الإنسان من اختصاص مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.

ويتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر قرارا يدين كوريا الشمالية لانتهاكها حقوق الإنسان، واستمرارها في برامجها للتسلح في حين يواجه 70 بالمئة من سكانها مشاكل تغذية.

وتخضع كوريا الشمالية لثماني حزمات من العقوبات ضد اقتصادها.