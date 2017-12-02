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9 دول تدعو لاجتماع أممي عن حقوق الإنسان بكوريا الشمالية

المصدر: الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) – فرانس برس
مجلس الأمن الدولي "أرشيفية"
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طلبت تسع دول، الجمعة، عقد #اجتماع_لمجلس_الأمن الدولي حول حقوق الإنسان في #كوريا_الشمالية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

والدول التي طلبت عقد الاجتماع هي الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والسويد وأوكرانيا والأروغواي وإيطاليا والسنغال والمملكة المتحدة.

وقد يعقد الاجتماع في 11 كانون الاول/ديسمبر لتكون الرابعة من نوعها منذ 2014.

وكما حدث في السنوات الأخيرة يتوقع أن تحاول الصين الاعتراض على عقد الاجتماع بداعي أن ملف #حقوق_الإنسان من اختصاص مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.

ويتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر قرارا يدين كوريا الشمالية لانتهاكها حقوق الإنسان، واستمرارها في برامجها للتسلح في حين يواجه 70 بالمئة من سكانها مشاكل تغذية.

وتخضع كوريا الشمالية لثماني حزمات من العقوبات ضد اقتصادها.

كلمات دالّة

#اجتماع لمجلس الأمن, #كوريا الشمالية, #حقوق الانسان, #حقوق الإنسان

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