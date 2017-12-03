فيديو.. إسرائيل تسمح لمتطرفين باقتحام "صحن الصخرة"

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، الأحد، لمجموعة من المستوطنين بالتجول على صحن الصخرة المشرفة، خلال اقتحامهم المسجد #الأقصى المبارك.

وذكر بيان صادر عن مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية، وصلت "العربية.نت" نسخة منه، أن مجموعة من الـمتطرفين اليهود اقتحموا الـمسجد الأقصى الـمبارك، ورافق هذه الـمجموعة عدد كبير من ضباط #الشرطة_الإسرائيلية الذين قاموا بمرافقتهم وتغيير مسار جولة الـمتطرفين التقليدي في ساحات الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، واقتحموا صحن الصخرة الـمشرفة والصعود إليها.

واعتبر البيان ذلك "خطوة خطيرة وتحدياً غير مسبوق لفرض واقع جديد للاقتحامات وتغيير مسارات جولاتهم، حيث تنبأ ببرنامج تهويدي سيؤدي إلى إشعال الـمنطقة برمتها في ظل الصمت العربي والإسلامي، وفي ظل التحفيز الأميركي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية للقدس".