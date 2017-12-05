أول تصريحات تيلرسون في مهمة رسمية بعد شائعة إقالته

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدعم الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية الست لكن تصرفات إيرانية أخرى تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقبل غداء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أعلن تيلرسون أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه أوروبا ليقدم دعماً علنياً للحلفاء الأوروبيين، الذين يشعرون بالقلق من السياسة الخارجية في عهد الرئيس #دونالد_ترمب.

وأضاف أن "الشراكة بين أميركا والاتحاد الأوروبي تستند إلى قيم وأهداف مشتركة للأمن والرخاء على جانبي المحيط الأطلسي، ونحن لا نزال ملتزمين بذلك".

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية #تيلرسون "ليس في طريقه إلى التنحي"، نافياً معلومات حول تعديل وشيك أثير في اليوم السابق.

وكتب في تغريدة على تويتر إن "تكهنات وسائل الإعلام بأنني طردت ريكس تيلرسون أو أنه سيغادر قريبا هي أخبار كاذبة. فهو باقٍ رغم الخلافات حول مواضيع معينة (كلمتي هي الفصل)، ونحن نعمل معاً بشكل جيد، وأميركا تحظى بالاحترام مرة أخرى".

وفي وقت سابق، وصف تيلرسون التقاير الإعلامية حول مخطط إقالته بأنها "مضحكة".