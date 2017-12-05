إسبانيا تسحب أمر اعتقال ضد زعيم كتالونيا السابق

قالت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الثلاثاء، إنها سحبت أمر اعتقال دوليا ضد كارلس بودجمون زعيم إقليم #كتالونيا السابق المطالب بالاستقلال الذي يقيم في منفى اختياري في #بلجيكا.

وأضافت المحكمة أن بودجمون وأربعة من أعضاء حكومته المقيمين أيضا في بلجيكا، أبدوا استعدادا للعودة لإسبانيا للمشاركة في الانتخابات التي تُجرى في كتاونيا في 21 ديسمبر/كانون الأول.

وبدأت اليوم الثلاثاء الحملات الدعائية لهذه الانتخابات التي دعت إليها #مدريد في محاولة للتوصل لحل لأزمة بشأن محاولة إقليم كتالونيا الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا الاستقلال.

وتأمل مدريد بفوز الأحزاب المؤيدة للوحدة مع إسبانيا في هذه الانتخابات. وتعتبر الأحزاب المؤيدة للاستقلال هذه الانتخابات استفتاء على الانفصال عن #إسبانيا.

ولم يتضح ما إذا كان بودجمون سيعود على الفور إلى إسبانيا حيث من المرجح احتجازه إلى أن يتم الانتهاء من تحقيقات معه قد تستغرق شهورا.

ويواجه بودجمون اتهامات بالتحريض والتمرد وتبديد المال العام والعصيان وخيانة الأمانة. وأصدرت محكمة إسبانية أمرا دوليا باعتقال بودجمون في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بناء على هذه الاتهامات.