الأردن يدعو لاجتماع إسلامي عربي طارئ بشأن القدس

قال وزير الخارجية الأردني، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم الدعوة لاجتماع طارئ للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يومي السبت والأحد لبحث تحركات ترمب حيال القدس.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أبلغ، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، نيته المضي قدما في نقل سفارة #الولايات_المتحدة في إسرائيل إلى #القدس، على ما أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان.

وبحسب البيان فإن #ترمب اتصل هاتفيا بالعاهل الأردني، مساء الثلاثاء حيث أطلعه "على نيته بالمضي قدما في نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس". وحذر الملك من جهته ترمب من "خطورة اتخاذ أي قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن "القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قال إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أبلغ عباس، اليوم الثلاثاء، بأنه ينوي نقل السفارة الأميركية إلى #القدس.

ولم يذكر المتحدث في بيان بهذا الشأن عما إذا كان ترمب تطرق إلى توقيت اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال أبو ردينة "تلقى الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث أطلع الرئيس على نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس".

وأوضح المتحدث أن عباس "حذر من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".