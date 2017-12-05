بريطانيا: إحباط 9 هجمات إرهابية منذ مارس

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر راد، الثلاثاء، عن إحباط 9 هجمات إرهابية منذ آذار/مارس في بريطانيا، فيما لم يتسن تجنب 5 هجمات أخرى.

ومنذ قتل جندي في وسط الشارع في لندن في أيار/مايو 2013، تم إحباط "22 مؤامرة إرهابية"، بينها 9 منذ الاعتداء في أذار/مارس على #جسر_ويستمنستر وأمام البرلمان، كما أوضحت الوزيرة أمام النواب البريطانيين.

وكانت راد تتحدث إثر عرض لوضع التهديد الإرهابي في بريطانيا قدمه رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية "ام آي 5"، اندرو باركر.

وحذر باركر الحكومة من أن هزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق لا تعني أن التهديد بات مستبعدا الآن، كما أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق.

وأضاف الناطق أن شبكات #التواصل_الاجتماعي في المقابل تستخدم حاليا لتشجيع هجمات جديدة في بريطانيا وأماكن أخرى.

وأوقعت موجة الاعتداءات في بريطانيا هذه السنة، وبينها 4 تبناها تنظيم داعش، 36 قتيلا.